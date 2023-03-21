李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌、曾珮瑜主演的戲劇《做工的人》，2020年一播出就造成廣大迴響，時隔3年終於登上大銀幕，推出電影版。日前，李銘順、游安順接受MOMOTV《TALK一杯》專訪，分享拍攝幕後有趣經歷。因為導演鄭芬芬尺度大、作風果決，即使是高樓層的場景都是實景拍攝，李銘順自爆在8樓高的鋼樑上行走，即使有過訓練，拍攝時仍然會感到腳軟而且在風很大的環境下一待就是兩個半小時，因此想上廁所只能用寶特瓶解決，游安順在一旁笑說：「有時候寶特瓶瓶口不夠大，上面就有人一直在甩手。」

李銘順（左）與游安順（右）接受主持人鄭偉柏訪問。（MOMOTV提供）

《做工的人 電影版》將故事拉回影集版的11年前，那時「噗嚨共」3人組才剛認識，故事聚焦他們如何成為麻吉的過程。李銘順坦言拍電影版最難之處是演出彼此不熟的樣子，「因為我們太熟了，尤其拍完影集之後，接下來都有聯絡、出去吃飯。」游安順也補充導演還特別提醒他們是不熟的，對演員來說是一種挑戰。

2人在片中與妻子的互動也大不同，有別於影集版已經結婚10幾年，電影版需要表現出更早期的感情狀態，李銘順分享與曾珮瑜的相處，只要把青春帶出來，再加上一點撒嬌，就能進入狀況。而游安順的角色一直都怕老婆，只是在電影版時期還沒有犯很大的錯，每天怨天尤人、抱怨，苗可麗為了激勵才責罵他，與影集版不停地犯錯而被罵不同。

李銘順與游安順都說一開始拍攝《做工的人》時都很容易進入狀況，因為2人從小有蠻多機會跟勞工族群的人接觸，游安順打趣形容「自己是含著牙籤出身、李銘順是含著金湯匙」，李銘順則笑回：「我連牙籤都沒有。」他說，很多叔叔都是工人出生，所以拍攝影集版時在工地的場景、跟工人們一起拍攝、不顧身體上的泥沙坐在地上吃便當，就像是自己的過去，是很寶貴的經驗。