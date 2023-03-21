為推廣海洋保育概念，海洋保育署4月1日起啟動全台66場次海洋保育巡迴教育活動，透過「台灣海洋保育百寶箱」教具箱，結合「藻樂趣」、「岩時間」、「珊顏色」或「真多蟹」等4種教案，提供學員最棒的海洋保育教育課程體驗，即日起開放各縣市國中、國小以及對海洋保育有興趣之機關、單位報名。

海保署長黃向文表示，本次海洋保育巡迴教育活動鎖定國中小學生及對海洋保育有興趣之機關與單位，採用創新推廣模式，期待透過本次活動，將海洋保育帶入學校的課堂中，擴大海洋保育觀念之傳播效果。

活動搭配海洋保育百寶箱教具進行教學，內容包括以臺灣海岸生態設計的「入口百寶箱」、搭配以珊瑚礁生態為主的「珊顏色」、以岩礁生態為主的「岩時間」、泥灘地生態為主的「真多蟹」、以及藻礁為主的「藻樂趣」四種教案，屆時將由海洋保育巡查員擇一教案教學，以生動有趣的方式帶領學生認識各類海洋地形地貌及生態系統。

海保署表示，本活動將於4~11月份在各縣市辦理66場海洋保育巡迴教育推廣活動，期透過本年度各場次活動讓海洋保育觀念向下扎根，推動海洋保育教育推廣。