價值1.05億「bugatti veyron」超跑日前被爆料懸掛不符規定的試車牌，疑有逃稅嫌疑，車主「將軍Steven」鄭為元當時怒嗆網友「你們愛怎麼玩沙我管不著，笑到真的死了更不關我的事」；原爆料者近日坦承資訊錯誤，更正稱bugatti veyron從未領過牌照，也未取得安全審驗合格證明，若上高速公路將被銷毀。

該爆料者昨（20）再度在臉書「翻轉大台北交通違規2.0」發文，稱先前說「bugatti veyron」懸掛稅金不符之第二類試車牌資訊是錯誤的，因為該輛「bugatti veyron」根本從未領過牌照，也沒有取得車輛型式安全審驗合格證明，因此依法連「第二類試車牌」都不得懸掛，更無法行駛高速公路。

原爆料者近日坦承資訊錯誤，更正稱bugatti veyron從未領過牌照，也未取得安全審驗合格證明，若上路將被銷毀。（翻攝自翻攝自「翻轉大台北交通違規2.0」）

該爆料者稱，如警方在路上查獲未領牌上路的車輛，得須依法銷毀；其他網友留言「我笑警察不敢查，我笑政府不敢壓」、「如果壓扁，我捐50包白米給低收家庭」、「警方不敢壓啦，壓下去我請20份雞排」、「這就是台灣超跑圈的亂源」、「反正台灣不執法」、「聰明一點的一定等風頭過啦，現在換誰玩沙了」。

原本該爆料者說Bugatti Veyron掛著車牌是「白底紅字」的第二類試車牌，但該種車牌僅用於排氣量4200C.C以下、或馬力414匹以下車款；當時車主「將軍Steven」本人現身「這裡是你們快樂的園地，你們愛怎麼玩沙我管不著、笑到真的死了更不關我的事」，他痛批該粉專是假借高尚正義，卻只會公然侮辱，不排除會截圖提告，「所以不用怕，繼續玩你們的沙！」