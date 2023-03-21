北市忠孝西路開放機車通行已滿3個月，積極推動機車族路權的國民黨台北市議員李明賢21日公布車禍數據，該路段12月發生25起車禍，1月17起車禍，至2月時僅剩14起車禍，除了僅1件車禍與機車相關外，該起案件還非機車可通行時間發生，他怒批「開放機車更危險」完全是謬論，要求擴大開放機車通行的時段。北市交工處表示，市府持續朝開放可行性研擬相關配套，不排除會開放其他時段，仍須在綜合評估。

禁行機車長達44年的台北市忠孝西路，終於在民眾的期盼下，於去年12月14日開放機車通行，但開放時間限制於深夜23時至隔日清晨6時，一度被批評是假開放。

李明賢指出，新制上路滿3個月後，他調閱資料檢視相關數據，依交工處統計每晚有400至500輛機車雙向通行，並以出城方向夜間23至24時較多；而根據交大統計，相關路段開放夜間機車通行後，自12月開始的車禍數分別為25起、17起及14起，明顯逐漸下滑，且在這56起車禍中，僅1起車禍與機車有關，還不是發生在機車可通行時段，而是機車誤闖才出現事故。

「即使三個月是小樣本，從數據來看仍可佐證開放機車行駛是更便利也更安全！」李明賢強調，數據上顯示「開放機車更危險」的主張是謬論，而目前僅深夜可通行，無法滿足機車族群的上班通勤需求，他要求北市交通局檢討放寬時段，「落實交通平權不能只是口號而已。」

交工處表示，不排除研擬開放其他時段但須看後續的相關評估結果，因先前有評估過，若忠孝西路引進機車，總數量約4000到6000多輛，若開放後對公車及機車等影響的配套需要進一步研擬，且交通局沒有說過「開放機車更危險」，當時選擇深夜開放是因公車數量較少、交通量較小，才會選深夜時段做開放第一階段。