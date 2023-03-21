台中市長盧秀燕在各大民調勇奪佳績，今（21）日根據《TVBS民調中心》的最新民調，盧秀燕滿意度持續回升至 67%，增加5個百分點，僅11%不滿意，22%沒意見，與去年7月盧秀燕競選連任前五個月時的調查結果相較，本次調查滿意度持續回升5個百分點，不滿意的比例則減少7個百分點。

根據《TVBS民調中心》的最新民調結果，去年盧秀燕以近八十萬票順利連任台中市長，而盧秀燕的施政重點在經濟、交通、空品、社福等全面提升，在盧秀燕連任三個月之後，有67％的民眾表示滿意，其中有23％非常滿意，44％還算滿意，不滿意的比例僅11％，另外22％民眾則沒有表示意見。與去年7月盧秀燕競選連任前五個月時的調查結果相較，本次調查滿意度持續回升5個百分點，不滿意的比例則減少7個百分點。

同時該份民調也詢問了台中市民，會不會以住在台中市為榮，調查結果顯示，有76%台中市民表示會以住在台中市為榮，其中有28％民眾覺得非常光榮，48％民眾覺得還算光榮，比例較109年時80％的高點略減4個百分點，但仍是101年以來次高，僅 8%民眾不會以住在台中市而感到光榮，另外17%沒有表示意見。

本次調查是TVBS民意調查中心於112年3月6日至8日晚間18時30分至22時進行的調查，共接觸882位20歲以上台中市民，其中拒訪為73位，拒訪率為8.3%，最後成功訪問有效樣本809位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。