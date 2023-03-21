林心如（左）分享節目契機，是想看「光小姐」們一起在野地生活，右為楊謹華。（TVBS提供）

由林心如擔任總製作人的TVBS實境節目《光露營就很忙了》，今（21日）宣佈將於4月16日開播。林心如談起製作緣起表示，「看了許多慢綜藝很療癒，覺得我們《華燈初上》戲裡光鮮亮麗女明星要在野地生活，跟『喝一點』就會聊出很多好玩的事，是讓我想做這檔節目的原因。」

《光露營就很忙了》今也同步曝光藍天版主視覺海報，以及穿越篇預告，預告中林心如領著光鮮亮麗的光小姐們穿著華服現身，眾人誤以為要去錄影，殊不知一場地震後卻掉入露營場，極大反差讓人相當期待。節目每集都邀請不同嘉賓，設計不同的關卡，讓光小姐們迎接挑戰。

林心如自爆喝一點就很好玩。（TVBS提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

自認非野外體質的林心如，透露小時候曾和朋友到溪邊烤肉，「以前大概都是出一張嘴，也沒想到這次撩落去（台語），還把所有光小姐都找來探險」。而她每一次露營對天氣、蟲、環境都有點擔心，也告訴自己不要預設太多立場，隨機應變，笑說：「還是不太能接受蚊子，在其中一次露營有被大黑蟻咬，全身都癢起來。」

楊謹華認為露營很好玩，但最怕遇到「這件事」。（TVBS提供）

楊謹華分享得知這個節目蠻期待，要跟很熟的朋友們去露營，相信會有很多不一樣火花，提到自己很喜歡露營：「幾年前第一次露營，是選在生日前一天跟好朋友一起去，另一半準備了帳篷當生日禮物。那次感受到露營是很有紀念性的活動，能跟好朋友一起搭帳篷、聊天吃東西、煮早餐，拉近朋友間的關係。」透露這次實境節目裡有帶些桌遊，去山上跟朋友們玩。雖然喜歡露營，但楊謹華要在光線不足的浴室洗澡還是很害怕，還好這次的經驗都有朋友陪伴，讓她比較不緊張。TVBS《光露營就很忙了》4月16日起每周日晚間8點在TVBS歡樂台42頻道、TVBS精采台，晚間10點台視，晚間12點Netflix，4月22日起每週六晚間10點衛視中文台播出。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！