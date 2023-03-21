59歲陳姓家庭主婦因照顧家人而罹患憂鬱症，浮現輕生念頭，但又因服用抗憂鬱、抗焦慮藥物出現嚴重副作用而想中斷治療，桃園療養院施予顱磁刺激術治療(rTMS)改善，並在經濟考量下轉以顱微電流刺激治療(CES)，助她順利擺脫藥物造成的身心不適，達到抗憂鬱、抗焦慮的效果。

陳太太多年來因照顧家人罹患憂鬱症，最近又遭逢重大變故，再度出現憂鬱情緒、沒有食慾、對很多事物都提不起勁參與，且有時會浮現輕生的念頭，但她服用抗憂鬱、抗焦慮藥物出現嚴重的副作用，儘管想配合醫師規則服藥，但藥物副作用多次讓她產生中斷治療的想法。

陳太太為了能好好照顧家人，決心嘗試非藥物的治療方式─經顱磁刺激術治療(rTMS)，在接受十次rTMS療程後，憂鬱、焦慮情緒及自律神經失調等情形獲得部分改善，在考量經濟負擔，陳太太與醫師討論後轉而接受經顱微電流刺激治療(CES)。

陳太太表示，儘管偶爾會因為生活壓力出現情緒問題，但透過CES治療能夠即時調整，原本服用的抗焦慮與抗憂鬱藥物也逐漸減量，終於徹底擺脫藥物造成的身心不適。

桃園療養院一般精神科主任詹佳祥指出，憂鬱症與大腦左前額葉功能低下有關，rTMS藉由磁脈衝刺激大腦掌管情緒的左前額葉皮質，使得情緒相關的大腦區域血流量增加，並改善相關迴路的活性，讓情緒調節的機制回到常態。而CES則是透過極小量的微電流刺激整個大腦，幫助大腦神經調和，增加神經迴路的彈性，兩者相互搭配，皆能夠達到抗憂鬱、抗焦慮的效果。

桃園療養院臨床心理師謝文菁指出，造成憂鬱症的原因很多，除了生理因素之外，心理調適不良和外在環境壓力也可能導致情緒困擾，適時的心理治療介入很重要。根據國外結合腦刺激與心理治療的研究發現，腦刺激治療可以增加大腦的彈性、改善認知功能，這時候再導入心理治療，病患更能夠覺察自己的內在狀態、學習有效的情緒調節或壓力因應技巧，進而提升心理韌性、增強克服未來生活困境的能力。