社區感染猴痘風險持續升高，疾管署今天開放猴痘疫苗意願登記，平台今天下午3：00開放，3：09登記經額滿3000人，期間系統同時上線最多人數為6048人。
社區感染猴痘風險持續升高！疾管署今天公布國內新增3例猴痘本土病例，分別居住在新北市、苗栗縣、宜蘭縣，均為30~40歲年輕男性，且均為社區散發個案，傳播鏈多條，感染源不明。國內至今已累計16例猴痘病例，其中10例為本土，分布於台北市、新北市各2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、雲林縣、高雄市各1例。
疾管署副署長羅一鈞今天上午表示，今天下午3點開始，將提供猴痘疫苗接種登記，第一階段開放3000人登記，最快明天開打。
羅一鈞表示，登記接種猴痘疫苗意願的人數已超過目前可提供疫苗服務量，平台表單暫時關閉填寫功能。待後續可供疫苗量，將再開放登記。
疾管署後續將視實際疫苗預約及接種狀況，如有餘額，再評估開放平台提供第二輪登記。四月初1萬劑疫苗到貨後，也會於封緘檢驗完成後，儘速提供高風險民眾接種。
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