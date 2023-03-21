前總統馬英九將赴大陸祭祖與青年交流，對於外界關注國民黨兩岸論述問題，國民黨主席朱立倫今在彰化接受媒體採訪時表示，國民黨的立場都非常清楚，一定是捍衛中華民國，堅守民主自由，維護兩岸的和平，這是國民黨一貫的立場。

朱立倫表示，首先要祝福馬總統這次祭祖與青年交流活動順利，相信這對於兩岸和平有正面的幫助，國民黨的立場都非常清楚，一定是捍衛中華民國，堅守我們民主自由，當然更希望維護兩岸的和平，區域的安全，這是國民黨一貫的立場。

朱立倫說，在維護兩岸和平上面，國民黨不但遵循中華民國的憲法與相關法律，我們更是有過去多年來努力的成果，國民黨每位從政同志，從主席到各地方首長、立法院黨團等等，都是基於這樣原則來進行兩岸的交流。

朱立倫強調，國民黨兩岸論述也是全黨一致，這是我們很重要的基礎，將來我們的總統候選人、立委候選人也都會秉持這樣的原則，讓兩岸更和平，讓我們的民眾過安定的好日子，這是我們最重要的目標。