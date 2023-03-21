台語金曲歌后朱海君原定演出音樂時代劇團的音樂劇《隔壁親家》，卻無預警被換角，還被劇團總監楊忠衡指稱價碼是上一部《四月望雨》的4倍，連邀她老公NONO客串演出也漲價5倍；對此，朱海君在臉書表示：「從頭到尾您只跟我討論劇本角色，其它細節包括酬勞您沒與我討論過我更沒同意過，哪來漲4倍價錢！我尊敬您，但別將這珍貴的尊敬糟蹋掉了！」經紀人范元馨也公布NONO和楊忠衡、她本人和該劇製作人的對話截圖接受公評。

朱海君與NONO今（21日）透過經紀人范元馨回應，表示劇團最初根本是以超扯的「通告費」行情洽談，最後談定的酬勞價碼也是該劇製作人同意，並且已出了甲方合約，是對方後來又來砍價，因洽談合作不成，NONO希望針對宣傳海報上已印有朱海君名字侵權一事道歉，以便向已購早鳥票的歌迷粉絲負責，劇團原答應要道歉，結果只是來個異動公告，甚至對媒體說「漲價4倍」，經紀人爆氣：「何來漲價4倍之說？分明是玩文字遊戲、亂帶風向！」

經紀人表示，劇團最初比照上一齣《四月望雨》音樂劇的通告費行情洽談，但上次是鄧雨賢老師的紀念音樂劇，朱海君演出場次少，這次劇團要求的的排練時間長達45天、共演出6場，她報價後被殺價兩次，「最後談定的X萬含稅是你（製作人）講的不是我講的，我說好，如果可以就定下來、出合約，製作人說沒問題也出了合約給我，他們自己也在合約中打上了價碼，我總要給法務看相關權利義務，結果過幾天又說他們預算不行，事後不認帳，又要砍價。我問說不是都談定了嗎？什麼叫合約只是電子範本？我說那價錢沒辦法，他們直接說那就無法合作」。

她說，本來他們覺得不演出也無妨，買賣不成仁義在，「NO哥問他們怎麼會這樣，海報上已經掛我們名字，總是要對已經買了早鳥票的粉絲負責，針對侵權的部分總是要妥善處理，他們承認疏失說會道歉，結果只是發了異動聲明公告，就不是道歉啊！事後還帶風向說是因為我們價碼漲4倍！我開了合理的演出費！這叫漲？！好好道歉不就沒事了嗎？」

《隔壁親家》藝術總監楊忠衡今（21日）在臉書指出，朱海君的經紀人提出的酬勞，比第一時間告知的價位多出4倍，雙方洽談4天，確定費用認知無法達成共識，才中斷合作；但朱海君隨即發文打臉：「從頭到尾您只跟我討論劇本角色，其它細節包括酬勞您沒與我討論過我更沒同意過哪來漲四倍價錢！我尊敬您但別將這珍貴的尊敬糟蹋掉了。」雙方的糾紛目前呈現羅生門。

NONO與劇團總監對話截圖。（經紀人提供）

NONO與劇團總監對話截圖。（經紀人提供）

NONO與劇團總監對話截圖。（經紀人提供）

經紀人與該劇製作人對話截圖。（經紀人提供）