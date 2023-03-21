旅天下聯合國際旅行社2015年3月成立，初期實收資本額8000萬元，目前已擴增至1.52億元，為雄獅持股58.77％的孫公司。公司2017年確立以推動整合性旅遊平台為長期目標，設定朝「通路加盟」與「產品加盟」雙軸線發展目標邁進。

李嘉寅表示，旅天下看準小型旅行社具廣大在地客群，卻受限於人力及資源不足等營運痛點，透過「通路加盟」商業模式與同業結盟共榮，並建立「產品加盟」平台開放產品加盟商提供稀缺及主題性商品於旅天下販售，除強化產品深度及廣度，更達資源共享目的。

此外，旅天下2021年投資旅遊目的地元件，攜手金門畜試所以「金牪」品牌經營餐廳與伴手禮，推出金門牛全牛宴、牛肉麵、牛肉乾等商品。未來將朝食宿遊購行全面發展，並放眼全球各旅遊服務元件或地接公司進行結盟或合資，希望有效結合全球在地資源。

透過致力推動國內外整合性旅遊服務，旅天下營運穩步成長，2019年合併營收24.78億元、年增達49.93％，稅後淨利0.44億元、年增達88.42％，每股盈餘4.57元。近2年則受疫情衝擊而轉虧，但去年自結合併營收2.09億元、年增達近3.37倍，自2021年谷底強彈。

隨著去年10月中邊境解峰、旅遊團禁令解除，旅天下營運同步復甦，2023年前2月自結合併營收2.64億元，已超越2022年全年水準。李嘉寅預期，旅天下今年營收可望恢復至2019年高峰的9成水準，力拚營運由虧轉盈。

李嘉寅表示，旅天下目前已與29間通路加盟商合作，目前尚有8家裝修中，今年可望躍增至50家，目標2025年再翻倍達100家。另外，目前已有45家產品加盟商，今年可望倍增至100家，產品主要與低成本及外籍航空合作，同步搶占包機商機，今年預計取得近2.6萬席次。