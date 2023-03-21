台灣房屋集團進一步統計實價登錄交易資料，六都近十年來購屋坪數下滑最多的都會，也是桃園市與台中市，桃園從44.6坪減少至40.5坪，縮水約4坪左右，而台中市則從46.7坪，去年平均購屋坪數只剩約40.6坪，縮水達約6坪，居六都之冠。

扶幼比是15-65歲青壯年人口和14歲以下人口的比例，全國的扶幼比17.2%，代表台灣平均是5~6個青壯人士扶養一個小孩，人口結構走向「精緻化」的同時，房市也將「重質不重量」，張旭嵐分析，住宅產品呈現三大趨勢：第一，「電梯社區吃香」，第二，「重教育機構品質」，第三，「講究銀髮需求」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，桃園早年推案以透天產品居多，近年受惠於高鐵和機捷的交通便利性，成為大台北一日生活圈中，房價較親民的城市，磁吸不少北部年輕家庭客群移居，也因為桃園的航空、物流、工業，影視等產業發展規畫，近年建商看好就業發展帶動的租賃和購屋市場，推出不少兩房產品，吸引單身上班族購屋，人口普遍年輕化，使扶幼比持續降低。

台中近年則因中科等產業園區發展興旺，帶動就業人口與房價，尤其是2021年捷運正式通車後，沿線區域新推案房價高貴，在總價考量下，近年的交易主力也以小宅為主。

南二都扶幼比十年減少1.7個百分點，整體的扶幼比也偏低，高雄才16.1%為六都之末，坪數需求也縮減2.7坪。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南部產業發展失衡，青壯年移居到工作機會多的都市工作，往往就近落地生根，導致南部人越生越少，家戶人口減少，空間需求精簡化，尤其高雄近年房價補漲，購屋族也因而越買越小。