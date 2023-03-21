被譽為高雄輕軌最美路段「龍貓隧道」美術館站去10月初通車，當時不少民眾搶拍，違規踏進軌道區，不過，根據高雄捷運警察統計，針對輕軌沿線違規告發，去年度告發40件，卻是以「C22聯合醫院站」25件居多，今年3月共有25件，其中也是以聯合醫院站旁23件為最多，次之為龍貓隧道、愛河之心站，皆是違規徒步穿越軌道區遭告發。

高雄捷運警察於去年度告發40件，其中，以聯合醫院站25件居多，龍貓隧道8件次之；而今年1月至3月，至今已告發191件，1月份告發86件、2月份80件、而到3月截至15日，也已經告發25件，其中，聯合醫院站23件為最多、龍貓隧道有1件，愛河之心站也是1件，均為違規徒步穿越軌道區遭告發。

捷警分析，多數違規民眾為看到醫院診看或是病患親友，為了一時方便而直接穿越軌道區抵達醫院，但也因此挨罰，記者實際前往現場觀察，確實有不少民眾無視「禁止跨越」、「禁止進入」告示，逕自穿越軌道區，輕軌司機員若是看到民眾進到軌道區，就會趕緊鳴喇叭示警。

為此，高雄市捷運工程局等單位，評估在C22聯合醫院站軌道旁增設矮欄杆，考量景觀通透，設計高度為緣石上60公分，預計3月底完成，強化阻絕穿越效果，同時持續加強宣導與取締。