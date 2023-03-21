台中65歲張伯伯退休後飽受腰痠背痛之苦，每每想要爬山賞景卻常痛到打退堂鼓，就醫發現是退化性脊椎側彎造成，但他遲遲不敢手術，直到今年年初狀態直線下滑，不僅無法行走甚至需靠輪椅代步，幸接受導航微創手術治療後大幅好轉，又能重享山林之樂。

亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁指出，「退化性脊椎側彎」以年長者居多，長期姿勢不良且缺乏適度運動，導致脊椎因承受極大壓力逐漸造成側彎，若角度超過10度以上，就會稱為「脊椎側彎」，往往有椎間盤突出、神經壓迫、脊椎滑脫等併發症。

陳衍仁強調，退化性脊椎側彎與一般退化性脊椎疾病不同，一般退化性脊椎疾病能等到病情較嚴重時再接受手術治療，但退化性「側彎」會隨著時間愈來愈嚴重，若等到側彎嚴重才手術，不僅手術難度變高，矯正的效果也會較差。

張伯伯到院時表示，只要走路幾分鐘，腰背就會疼痛，上半身得側彎才舒服，經檢查發現，張伯伯不僅脊柱側彎角度超過30度，且合併椎體變形、移位，核磁共振檢查也呈現有神經壓迫等問題。考量到病人年齡及身體狀況，與張伯伯討論以兩階段的微創導航手術治療。

陳衍仁解釋，第一階段先從患者側前方置入椎體間支架矯正側彎，術後病人下肢的神經症狀即有改善，隨後第二階段的鋼釘固定手術則選用導航、微創及經皮置入鋼釘的方法，將手術的傷口與傷害減少到最小，術後第4天病患順利康復與出院。

陳衍仁建議，若民眾發現有退化性脊柱側彎的症狀，包括身體歪斜、高低肩、胸背疼痛，都可能是脊椎側彎惹禍，務必盡快就醫檢查，初期可採取背架或核心肌群訓練等保守療法，但若症狀遲遲未改善，恐得接受矯正手術治療。