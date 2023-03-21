苗栗各級學校在發明展有好成績表現，今天獲縣長鍾東錦接見表揚。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣各級學校，在各項發明展中囊獲135面金牌、59面銀牌、25面銅牌的好成績，表現亮麗，縣長鍾東錦21日表揚獲獎師生與團隊，期許他們再接再厲，再創「菁」彩人生。

這次國際發明展競賽中，育達科技大學表現斐然，在「2022第9屆高雄KIDE國際發明暨設計展」，以結合人工智慧智能系統研發多項創意作品，14組作品中摘下了31面金牌、15面銀牌及14面銅牌的好成績。君毅高級中學也與育達科技大學共同合作聯組苗栗隊運用AI技術研發，共拿下12面金牌、6面銀牌。

另外，仁德醫護管理專科學校在「2022第9屆高雄KIDE國際發明暨設計展」、「2022克羅埃西亞INOVA國際發明展」、「2022世界發明簡報技巧競賽」，憑藉配合醫療輔助、環保科技等主題創意科技延伸，為校增添55面金牌、26面銀牌以及10面銅牌，突破以往成績，整體表現不俗。國立聯合大學在專業開發華語遊戲口說學伴機器人獲得金牌，苗栗青年成績亮眼，為台灣教育界及苗栗爭光。

除了在地學子，苗栗在外縣市就學就業中的青年成績也相當優異，其中元培醫事科技大學7面金牌3面銀牌1面銅牌、遠東科技大學5面金牌、慈濟科技大學3面金牌1面銀牌、修平科技大學3面金牌、龍華科技大學1面金牌5面銀牌、大葉大學2面金牌、中華醫事科技大學1面金牌，傑出成績值得嘉許。

今日表揚活動，現場展示師生得獎的作品，包括育達科技大學創意作品，如「非平板式電路版」、「應用人工智慧於銀髮族肢體狀態之辨識系統開發」、「露營放輕鬆－多功能休旅車座椅傾仰機構設計」、「居家與機構照顧長輩適用之智慧型棉被」、「物聯網考勤管理系統」、「水平按摩放鬆器」。

君毅高級中學與育達科技大學共同研發的「智能廁所」、「雙輪電動車智能電池管理系統」、「智能聯網管家」、「物聯網泡茶裝置」。

仁德醫護管理專科學校研發的「動態平衡訓練裝置」、「USB霧化精油防護貼片」、「光線結界裝置之改良結構」、「實驗教室空氣品質換氣裝置系統」、「可折疊姿勢矯正坐墊」、及「手部功能復健水壺」等多項創意作品。

並由老師及學生一一為鍾東錦及與會貴賓解釋得獎作品的功效，鍾也親身體驗水平按摩放鬆器及動態平衡訓練裝置，直呼所發明創作的作品在生活上非常實用。

鍾東錦表示，看見各位大放異彩，身為苗栗縣大家長與有榮焉，相信人有無限的可能，自己的努力之外也要有老天爺的幫助，就像各位的發明心理抱著一股很熱忱的善念要怎麼樣幫助需要照顧的人，心存善念成功就是努力的另一半。

他也鼓勵同學們秉持兼具理論與實務的精神與態度，持續精益求精，提升競爭力，開拓自己的一片天，讓自己成為未來求職市場上的頂尖人才，一起為苗栗茁壯產業、永續發展共同努力。