缺蛋持續延燒，傳出本周蛋價遭「官方壓力」凍漲，蛋商公會揚言要是再凍漲，就無限期休市。農委會主委今天下午赴立法院備詢前受訪表示，尊重蛋農與蛋商在蛋價機制委員會的討論，相關衍生的議題對雞蛋補足完全沒有幫助，而且不斷炒作，「報導完全不實」，重申農委會絕不會主動提供相關資訊。

陳吉仲強調，蛋價有機制運作，農委會尊重蛋農與蛋商在蛋價機制委員會的討論，農委會的責任就是提供產能數量，3月底會超過500萬顆進來、4月底加倍、5月會更多，補足國內蛋量的差距。

陳吉仲說，休市的部分，蛋商公會理事長有說明，只是是否針對盤價報價，因為雞蛋每天都有交易，不像其他肉品或蔬果市場，有承銷人、供貨人制度，實際上沒有所謂「休市」，「休市」是假議題。

陳表示，相關蛋商、蛋農團體都有跟農委會主動詢問，有特別交代所有同仁，不要針對他們討論的蛋價發表任何意見。

至於有新北市議員葉元之質疑農委會打電話要求不要漲價，陳吉仲強調，現在就是要把雞蛋供應量補足，相關衍生的議題對雞蛋補足完全沒有幫助，而且不斷炒作。

他指出，上周六已經開會討論，相關業者和團體詢問農委會目前進口雞蛋數量，農委會據實以告，並告知將來進口雞蛋會透過通路調配到市場給消費者等等，這樣的報導完全不實，農委會絕不會主動提供相關資訊，除非對方主動詢問，才會提供資訊，作為決定價格的參考。