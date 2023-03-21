俄烏戰爭即將屆滿13個月，兩軍在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）陷入持久對抗，殘酷程度令人想起第一次世界大戰中那些毫無意義的壕溝戰。值此同時，俄軍把目標瞄準另一座前線城市阿夫迪夫卡（Avdiivka），展開了包圍行動。

綜合外媒報導，英國國防情報單位20日指出，俄羅斯過去3周以來不斷朝阿夫迪夫卡增加兵力部署、打擊烏軍在當地的補給線，恐怕阿夫迪夫卡將成為「下一個巴赫姆特」。阿夫迪夫卡位於巴赫姆特南邊，兩座城市相距僅60公里；距離遭俄羅斯佔領的頓內茨克市（Donetsk）更是只有13公里遠。

New: #Russian forces made marginal gains in and around #Bakhmut amid a reported increase in the tempo of Russian operations around #Avdiivka.



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隨著戰況升溫，部分阿夫迪夫卡的居民在烏軍協助下，於本（3）月初撤離家園。（圖／美聯社）

與巴赫姆特不同的是，自2014年俄羅斯占領頓內茨克，成立頓內茨克人民共和國後，8年多來阿夫迪夫卡始終站在烏克蘭反侵略的前線。這裡原本有3萬人口，但一年戰爭下來，只剩下大約2,300人仍留守家園。居民無奈表示，俄軍每天朝他們發射10多枚飛彈，沒水沒電的日子已經持續了好幾個月。

目前阿夫迪夫卡西南邊和北邊的村莊都被俄軍奪下，假使俄軍正面攻擊失敗，恐怕就會仿效在巴赫姆特的戰略，進行持久圍攻，屆時又將掀起另一波無情絞殺。