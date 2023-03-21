陳福海(右一)強調青年住宅選址一定要以交通方便，需求分流為主要考量。(圖／金門縣政府提供)

為滿足青年居住需求，讓青年在地生根，金門縣長陳福海昨（20）日下午再次率縣府團隊與烈嶼、金寧、金城及金湖四位鄉鎮長，現勘轄內5處縣有土地，續朝完整青年住宅政策目標邁進。陳福海提醒承辦單位，基地的篩選一定要接地氣，最重要的就是要跟鄉鎮長密切溝通，確保施政方向與地方輿情一致。

縣府指出，在確定地區青年住宅政策將比照戰地政務時期金門地區國宅（售地自建）處理模式後，縣府團隊持續盤點轄內資源，全力協助減輕青年朋友的負擔，使其能夠達成擁有自有住宅的夢想。

會勘過程中，陳福海也徵詢了鄉鎮長及與會人員對於青年住宅政策的看法。有人反映直接依照一般青年定義，協助20歲初入社會的年輕人就能買地蓋房似乎稍微早了些，建議年齡層整體上調；有人建議儘量往郊區發展，避免市區過度擁擠或太貴；也有人認為條件限制過多容易衍生各種取巧亂象。

陳福海綜合眾人意見，強調選址一定要以交通方便，需求分流為主要考量；在基本資格的認定上應該從寬，但是政策照顧對象應該還是要有先後順序，當前的首要任務是先把五鄉鎮優先執行的計畫地點都確定下來；大家會希望自己有機會，就表示這政策有誘因，對這項政策有期待，故允諾青年住宅政策在其任內一定會照計畫一期一期的往下推，並儘可能照顧到所有有需要的人，至於資格細節可再詳談。

陳福海表示，青年住宅政策定調應採多點並行的方式，除了更能滿足廣大青年朋友成家安居的需求，還能兼顧成家青年朋友就近照顧原生家庭的社會面及情感面問題，當然也符合鄉鎮長們對於青年住宅政策在各鄉鎮均衡發展的期待。

陳福海不斷強調，只要是好的政策，能夠照顧鄉親的政策，他一定會努力達成，來回報鄉親對他的信任與期待。