SOGO百貨忠孝館今年最大和風節「春櫻盛開北海道展」即日起至4月5日登場，走過疫情解封，本次也邀請許多日本職人來台實演，帶來北海道及日本各地極富盛名的甜點、海鮮及玻璃木雕工藝品等，共集結百家品牌、29家初登場與11家實演，參展品牌較去年增加3成、初登場品牌增加1倍。SOGO忠孝館店長賴必昌表示，本次16天的檔期，至少可達成4500萬元業績，相較去年成長20％。

SOGO忠孝館日本展今年集結百家品牌、29家初登場，與11家實演，參展品牌較去年增加3成。（吳奕萱攝）

疫情解封，今年SOGO日本展不少特別來台的日本職人，帶來飄香的美味實演。（吳奕萱攝）

SOGO今年北海道展，甜點部分特別邀請到人氣品牌，也是來台初登場的「わらく堂拉長起司蛋糕」，使用100%北海道起司和牛奶製作，牽絲拉長可拉到15cm，顛覆以往起司蛋糕口感，每盒550元；初登場的還有北見鈴木製菓「北海道草莓牛奶巧克力夾心餅乾」、道南食品「北海道179市町村骰子牛奶糖」，及壺屋「杏仁白巧克力夾心餅乾」等，都是北海道觀光必買伴手禮。

SOGO忠孝館日本展初登場－壺屋杏仁白巧克力夾心餅乾，899元／盒。（SOGO提供）

SOGO忠孝館日本展初登場－大阪香料咖哩蟹爪奶油可樂餅咖哩飯，330元。（SOGO提供）

活動期間於SOGO忠孝館憑快樂購卡當日消費滿1000元，可兌換日本展100元電子折價券、日本製有田燒水玉小丼碗等好禮；而看好出國風氣回升，於12F活動會館當日累積滿2000元，還有機會抽中ANA台北－東京經濟艙雙人來回機票；於12F日本展長崎物產區當日滿1000元，也可抽台灣虎航台北－福岡雙人來回機票＋JR九州雙人鐵道PASS＋長崎市稻佐山觀光hotel雙人住宿券，價值超過6萬元。