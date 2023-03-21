前總統馬英九即將在下周訪問大陸，卻引來綠營砲轟，行政院長陳建仁今（21）日接受質詢被問到此事時則回應，馬英九此行「健康有序」，政院沒有疑慮。相關新聞報導經轉傳至社群平台PTT後，引發鄉民熱議，對於陳建仁說法和綠營人士批評所形成的強烈對比，他們也嘲諷，綠營側翼要崩潰，恐怕會「哭倒在廁所中」。

陳建仁今在立院接受國民黨立委陳以信就馬英九赴陸話題質詢時，表示馬此行是健康有序的交流，政院對他赴陸沒有疑慮，但希望馬能向對岸表達對台灣的對等尊重，並向大陸學子說明民主普世價值。陳建仁並認為，馬英九回鄉掃墓是人情之常，兩岸之間有這樣的交流既是有序的，也是健康的，且馬有向府方申報，是很好的作為。

對此，鄉民除直言「陳建仁要不要管一下陸委會」、「繼續抗中保台阿」、「這在反諷吧」，也狠酸「側翼精神分裂中」、「側翼哭倒在廁所裡」、「側翼又翻車了」、「側翼混亂中」。