高雄市第74期大寮區伍厝自辦市地重畫區爭議不斷，居民組自救會1月曾到市府抗議，2月與市府面對面溝通協調未果，21日地政局聲明強調，將請重畫會剔除不同意地主，並於4月20日前提出剔除方案。

反大寮區74期自辦重畫自救會今年1月19日曾到市府陳情，2月23日地政局則邀地主、重劃會面對面開溝通協調會，當時地政局承諾，經過會議討論過後，仍有不同意的地主，地政局可能會剔除這些地主，重畫區的範圍則交由重畫會規畫。

地政局表示，1月19日承諾優先照顧弱勢住戶立場不變，在弱勢戶的權益未獲妥善保障前，不會再進行重畫後續作業。為協助陳情民眾，地政局已於2月23及24日召開4次協調會，邀集反對重畫地主進行溝通及聽取地主意見，結論請重畫會尊重地主意願、研擬將不同意者剔除範圍外，重畫範圍剔除方案目前刻由重畫會研擬中。

地政局表示，為進一步維護土地所有權人權益，市府已去函限重劃會於4月20日前提出剔除方案。

地政局指出，高雄市第74期大寮區伍厝自辦市地重畫區位屬本市大寮區伍厝段及黃厝段部分土地，為「大坪頂特定區計畫」計畫區內之第二種住宅區，已於2017年10月27日核准成立重畫會。重畫會於2021年1月29日申請核准實施市地重畫，依據獎勵土地所有權人辦理市地重畫辦法第27條規定，於2021年10月7日假大寮區公所召開聽證會議，重畫計畫書公告自2022年10月5日起至2022年11月4日止，公告期間住戶也有提出相關訴求，市府強調絕對優先保障弱勢。