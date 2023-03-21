基隆市議長童子瑋、市議員張芳麗、鄭文婷等人，21日針對仁愛路仁愛國小的家長接送區設置，邀請市府交通處等單位會勘，經過現場溝通，決定將取消仁愛國小外，仁二路上的停車場，並增設家長接送區，預計2周內完成這項工程。

基隆市議長童子瑋（中）、市議員鄭文婷（左）、張芳麗（右）共同舉行會勘，決定塗銷仁愛國小對面停車格，改為家長接送區，平日將禁止停車。（童子瑋服務處提供／張志康基隆傳真）

童子瑋表示，目前仁愛國小外的仁二路上，共有10個停車格。隨著信義國小地下停車場去年底完工啟用，有家長建議，為讓路幅不寬的仁二路交通更順暢，並提升學童上下課的安全性，希望將停車格改為家長接送區，若有停車需求，則可以停至路外的信小停車場，至於非學童上下課時間，則禁止車輛停放。

基隆市政府交通處副處長鍾惠存表示，原先仁二路在靠仁愛國小一側已設置家長接送區，經評估後，將取消仁愛國小對面的10個停車格塗銷，並畫上紅線禁止停車。唯有在上午7時到9時、中午11時30分到12時10分，以及下午3時30分到4時10分等時段，才開放家長在此暫停接送孩子。

另外，為避免不同車種混雜，反倒造成家長接送孩子時的危險，童子瑋也請警方與校方研究，規畫請騎乘機車的家長停放在仁二路的學校側，駕駛自小客車的家長停在學校對面一側。

童子瑋說，仁二路上平日車流量龐大，加上又鄰近廟口，路段出入動線複雜，感謝張芳麗議員、鄭文婷議員居中協調，決定要塗銷仁愛國小外的停車格，擴大路幅改為家長接送區。整個工程預計在2星期內完工，讓學童開心學習、安心回家，讓家長市民都放心。