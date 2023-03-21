2022年Netflix、Amazon、Apple TV+、Disney+、HBO Max、Hulu、Paramount+與Peacock合計發行1,752部、4,878小時首播原創內容，影片數和影片長度分別年成長60％、87％。

Netflix是2022年發行量最大的原創內容平台，總計發行935部影片、長達3,531小時的內容，其中50％ 以上的影片是在美國以外發行。自從2012年Netflix發行首部原創劇《Lilyhammer》以來，Omdia估計Netflix已發行超過14,000小時的原創內容。

Omdia估計Netflix於2022年（不一定是同年製作）發行的935部線上原創影集去年價值58億美元，占此總數42％的內容，是由串流媒體平台在美國以外投資製作，在歐洲和亞洲、大洋洲分別投資11億美元和10億美元。

在Prime Video平台上，Amazon發行的非美國原創製片連續3年超過美國製片。2022年Amazon發行203個首播原創節目、共764小時，總量創其歷史新高。

Omdia資深首席分析師Tim Westcott表示，原創內容製作成長主要有兩大驅動因素：因疫情而延期的新片最終在線上放映，以及Disney+、HBO Max 和 Paramount+等製作公司支援的D2C服務持續在國際市場推出。Westcott指出，雖然今年是否會出現同樣的成長動能仍有待觀察，主要Warner Bros. Discovery和Disney都面臨來自股東的壓力，既要減少支出，又要遏止因為運用串流媒體進行策略轉型而帶來的損失。