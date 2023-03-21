去年11月，沙國國有的國家銀行以約14.6億美元收購了瑞信9.9%的股份，目前估計的損失約11.7億美元。

SNB銀行在周一的申報文件上說，SNB對瑞信投資估值的變化，並沒有對SNB成長計畫和2023年前瞻指引產生影響。

SNB對瑞信的投資，僅占該行整體資產的不到0.5%；截至去年12月，SNB總體資產規模為9450億里亞爾(約2515億美元)，而且該行的獲利能力預計也不會受到影響。

瑞士官方是在上周日宣布，瑞銀(UBS)以30億瑞朗的低價收購瑞信。