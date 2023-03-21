矽谷銀行（SVB）倒閉所引發的銀行信任危機沒有緩解的跡象。馬斯克警告，這場影響地區銀行的信任危機將對經濟構成嚴重風險。

這場危機已經反映在地區銀行股票所承受的市場壓力，自3月10 日矽谷銀行倒閉以來，這些地區銀行的股票市值已經跌掉數十億美元。矽谷銀行成為美國史上第二大銀行倒閉事件，僅次於2008年金融危機時期倒閉的華盛頓互惠銀行（Washington Mutual Savings Bank）。

儘管監管機關緊急介入並推出多項穩定市場的機制，但迄今仍無法讓一切回歸平靜。

被點名可能是下一個倒閉的第一共和銀行（First Republic Bank）周一股價暴跌47.1%，收在12.18美元，盤中因過度波動導致交易數度暫停。該地區銀行遭標普全球（S&P Global）將信評調降至更低的垃圾級，以及該銀行可能需要更多資金挹注的報導，加劇投資人對其流動性的擔憂。

專家認為監管機構必須採取行動且動作要快，但問題在於應該採取哪些措施才適宜，因為美國聯邦政府已經排除任何具政治敏感性的援助計畫，例如那些在2008年爆發金融海嘯時推出的紓困方案。

2008年的銀行紓困計畫雖然化解了引爆全球金融危機的次貸風暴，但就政治上而言，這些措施不管在過去和在現在都非常不受歡迎，因此美國當局並不想重蹈覆轍。

在這種情況下，一名推特用戶引用高盛分析師的報告，發布了一條貼文說明地區銀行對於美國商業和工業放款，以及對於住宅房地產貸款的重要性，並做出這樣的結論：如果聯準會不遏阻地區銀行倒閉，美國將迎來另一個經濟大蕭條（depression）。中小型銀行占美國商業和工業貸款的50%、占住宅房地產貸款的60%、占商用房地產貸款的80%，以及占消費貸款的45%。

這引來了馬斯克的留言，稱「這是一個嚴重的風險」。

與其他有影響力的人士與經濟學家一樣，這位億萬富豪也對地區銀行可能「雨天收傘」感到擔憂，一旦消費者和企業難以取得信貸，經濟就可能急劇放緩。

為了避免出現這種情況發生，目前美國當局討論的重點在於提高存款擔保額度。有些人要求美國聯邦存款保險公司（FDIC）為所有存款提供擔保，無論金額多少。有些人則主張25萬美元的存保額度太低，應該提高到100萬美元、甚至200萬美元。

馬斯克在3月18日曾在推特上發文，稱FDIC應該改為無上限擔保以防止銀行擠兌，財政部應該停止發行殖利率高得離譜的債券，這讓把錢存入低利率銀行的儲蓄帳戶變得沒有意義。現在就改!