沙烏地阿拉伯與伊朗日前在北京宣布復交，結束兩國長達7年的斷交關係，大陸在後面的斡旋工作受關注。港媒近日報導，大陸外交部已派出多名特使至少在中東、中亞、太平洋等地進行外交工作。大陸學者分析，特使在改善大陸在本地區的內部關係方面發揮了重要作用，而這也是大陸面臨來自美國的激烈對抗之際的當務之急。

香港《南華早報》網站19日報導，在北京本月早些時候接待伊朗和沙烏地阿拉伯高級官員、各方舉行會談並取得突破性進展之際，大陸中東問題特使翟雋已在執行新的任務，以推動巴以和平進程重啟。

幾乎與此同時，大陸外交部阿富汗事務特使岳曉勇在烏茲別克出席阿富汗鄰國阿問題特使（特代）定期會晤機制會議，與相關國家的同行們討論解決阿富汗問題；大陸太平洋島國事務特使錢波前往太平洋地區，與密克羅尼西亞聯邦、巴布亞紐幾內亞和萬那杜的領導人和高級官員舉行會談。

據報導，這些外交官是北京近年來任命的特使中的一部分，他們負責處理特定問題或事務。分析人士說，這種方式讓北京可以有針對性地開展外交努力，而隨著大陸試圖抵制以美國為首的西方施加的壓力，大陸應該派遣更多特使。

《南華早報》估算，自2002年設立中東問題特使以來，北京已任命了至少18名特使。這些職業外交官也被稱為特別代表，他們主要關注從阿富汗到朝鮮半島和敘利亞等具有特定利益或關切的地區和事務。近年來，北京還任命了一些特使，以深化與拉美、中東歐、非洲之角等方面的關係。

據報導，這些特使經常穿梭於世界各地，會見外國同行以及國際機構、智庫和非政府組織代表，開展由中方引領的預防或化解衝突的努力，並協調國際社會在北極事務和氣候變化等特定問題上的行動。

中國國際問題研究院專家崔小濤認為，這些都是攸關大陸政治、安全和經濟利益的問題和領域。與大使相比，特使通常關注的是在特定國際熱點問題上的長期努力。他們更加靈活，通常也顯示了一國的外交重點。

崔小濤在2020年的一份報告中寫道，「隨著大陸對外開放程度和與世界交融程度的加深，大陸在世界範圍內的利益也在不斷拓展延伸。眾多國際熱點問題直接或間接地影響到大陸的經濟、政治、安全利益，讓大陸很難再置身事外」。

上海社會科學院國際問題研究所所長王健說，特使在改善大陸在本地區的內部關係方面發揮了重要作用，而這也是在大陸面臨來自美國的激烈對抗之際的當務之急。

報導指出，過去10年，特使們推動了圍繞朝鮮核問題和阿富汗和平進程等關鍵問題的正式和非正式談判。這位專家認為，可以根據不同問題設立更多地區事務特使，讓他們經常走動、加強溝通，這也符合中國的利益。