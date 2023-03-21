繁星放榜，竹東高中有86人順利摘星，其中徐維晨考上台大獸醫系、從小在對岸生活的林威億考上成大物理系。徐維晨表示自己享受與寵物相處的感覺，加上自己對臨床醫學、化學實驗有興趣，便選擇台大獸醫作為志願。林威億則是從小學起便來回兩岸就學與生活，在廣東與江西都生活過，甚至也就讀江西當地初中，因對物理有極高興趣，崇拜愛因斯坦，希望未來有機會出國讀書研究量子力學。

徐維晨說自己熱愛生物與化學，也對醫學相當有興趣，曾經參加台北醫學大學舉辦的醫學營，直擊大體與人體器官，不但不害怕，反而喜歡獲取新知的感覺，讓她下定決心想走臨床醫學路線。

過去在選擇校系時，徐維晨曾經在台大獸醫與陽明交大醫學工程搖擺不定，最後她分析兩系學習科目時，認為獸醫系的學習方向更符合自己的需求，於是大膽挑戰台大獸醫，順利上榜。

徐維晨表示，自己有一隻很可愛的狗狗，非常享受與狗狗相處的時光，未來有機會在手術台上執刀，幫動物找回健康，讓每個飼主都能與寵物擁有開心美好的回憶。

考上成大物理系的林威億則是從小跟著父親來回兩岸生活，小學時就在廣東生活，初中時搬到江西，在當地上初中，直到國三下學期才搬回新竹生活，在短短半年內，補齊3年國中課程。

林威億說自己特別喜歡物理學，當初在江西就學時，就常與同儕們討論物理現象，也會去找物理學大師的影片觀摩，透過大師們的採訪跟事蹟，讓他更有動力向前，因為每項偉大的成就與研究，都是改變世界的推手。

「最崇拜愛因斯坦」。林威億說，愛因斯坦的僅憑推論出來的猜想，經過後世科學家驗證正確無誤，讓他非常欽慕，未來希望出國留學，朝量子力學方向研究。