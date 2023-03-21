低碳飲食成為目前熱門的減重及養生原則，但一項新研究發現，攝取過低或過高的碳水化合物者的死亡率較高，而攝取比例佔總能量約50%者死亡率最低，研究並發現，當碳水化合物被動物性脂肪或蛋白質取代時，死亡率上升，但若被植物性脂肪或蛋白質取代時，死亡率下降。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一項新研究並表示，近年來低碳水化合物飲食在減重和降低心血管風險上受到廣泛關注，但是，不同來源的低碳飲食對健康的影響可能截然不同。

該研究對15,428名美國成人(45~64歲)、進行長達25年的追踪調查後發現，碳水化合物攝取與死亡率呈U形關係。總體而言，占總能量50~55%的碳水化合物攝取與最低死亡風險相關。相反地，過低（<40%）或過高（>70%）的碳水化合物攝取則與更高的死亡風險相關。

王介立並表示，研究人員並發現，食物來源對碳水化合物攝取與死亡率之間的關係具有顯著影響。當碳水化合物被動物性脂肪或蛋白質（如羊肉、牛肉、豬肉和雞肉）取代時，死亡率上升；若被植物性脂肪或蛋白質（如蔬菜、堅果、花生醬和全穀麵包）取代時，死亡率下降

他表示，因此，選擇低碳飲食以達到減重，或降低心血管風險時，若選擇植物性脂肪和蛋白質來取代碳水化合物，可能有益健康；若選擇動物性脂肪和蛋白質，則可能對健康產生負面影響。