美國億萬富翁魯柏梅鐸（Rupert Murdoch）是知名的「新聞媒體大亨」，他擁有《華爾街日報》、《太陽報》和《福斯新聞》，更是福斯的董事長，最驚人的是他已經92歲高齡，仍在最前線工作；最近魯柏梅鐸傳出籌備第5次婚禮，新娘身分和年紀也被起底，是現年66歲的前牧師安（Ann Lesley Smith），讓全網忍不住驚呼「不敢相信」。

綜合外媒報導，媒體大亨魯柏梅鐸曾有過4段婚姻，沒想到已經92歲的他，日前掏出鑽戒向女友安求婚，他說自己其實很害怕墜入愛河，但他相信這次是他的最後一次，還忍不住笑說，「最好是最後一次，我真的非常高興」，也很期待能夠與安攜手過下半生。

魯柏梅鐸梅開5度消息曝光後，新娘安的身分和年紀也被起底，現年66歲的安曾是舊金山警局的牧師，她過去與鄉村歌手契詩特史密斯（Chester Smith）結婚，但對方在2008年因病身亡；安在契詩特死後守寡近15年，才與魯柏梅鐸相識相愛。

據悉，魯柏梅鐸與安完成訂婚後，將在今（2023）年夏天步入禮堂完成婚禮，兩人的喜事也令全網震驚，紛紛留言讚嘆，「真的是長壽老人，92歲還準備結婚」、「不敢相信，是真愛啊」、「我已經不知道是因為92歲驚訝還是因為第5次結婚」、「愛的時候結婚、給名分，不愛就離婚、給錢，這老伯滿負責的」。