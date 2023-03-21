桃園市陽明高中今年繁星放榜，其中學生黃資穎3年前在國中好友考上武陵高中後，自己卻因怠惰成績一落千丈，因此高中雖沒補習，卻靠上課專心、課後複習，最後在繁星錄取台灣大學生物環境系統工程學系。

桃園市陽明高中今年繁星放榜，其中學生黃資穎3年前在國中好友考上武陵高中後。（校方提供）

學生黃資穎說，3年前國中同窗好友考上第一志願武陵高中，自己卻因為怠惰成績一落千丈，讓她更把握現在，也知道成功操之在己，片刻都不能鬆懈。此外她高中3年也都沒補習，靠著上課專心，課後複習，努力獲得好成績。

另名學生黃聿瑄錄取台大圖書資訊學系專長班的就讀陽明高中後，就立志要用繁星上頂大，每天回家都讀書超過2小時，高二進入專長班後，更認真讀書。錄取台大公共衛生系的楊振威，則是這幾年疫情影響，希望投入與醫療、衛生相關科系，未來期盼造福人群。

陽明高中校長林裕豐表示，今年總計91位同學上榜，錄取國立大學及醫學院系人數61人，其中台大3人創歷史紀錄、清華3位、陽明交通1位、成功大學4位，政治大學2位，國立大學52人。