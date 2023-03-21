客家桐花婚禮啟動儀式。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府所舉辦的「苗栗客家桐花婚禮」今年邁入第18年，在桐花樹下喜結連理的佳偶已累積1286對，今年為預計開放36對新人報名，報名時間為3月24日至3月28日，桐花婚禮活動預計4月30日在三義西湖渡假村舉辦，縣府21日舉辦桐花婚禮宣傳會，邀請新婚夫妻踴躍報名。

縣府為結合觀光發展舉辦的苗栗桐花婚禮，浪漫、溫馨，歷屆開放報名都迅速額滿，是每年桐花季的重頭戲，更是全國著名的集團結婚，迄今已有1286對新人在桐花樹下許下愛的誓言。今年邁入第18屆的苗栗客家桐花婚禮，以「桐心相印」為主題，希望新人們在桐花樹下以心印心，與另一半攜手共度美好未來。

縣長鍾東錦指出，今年縣府為桐花婚禮新人準備的幸福6禮，深具地方特色，價值超過1萬3920元，諧音象徵「一生就愛你」，獻上對新人們的由衷祝福，希望佳偶們在浪漫的桐花樹及親友的見證下締結良緣，守護彼此的一生一世，並在客家喜慶熱鬧的氣氛中，留下永恆的回憶。

桐花婚禮新人六禮包括「鐵定幸福－桐戀假期」西湖渡假村平日雙人住宿券（含Rail Bike套票）、「桐愛一生－新婚對戒」、「桐心合一－新婚電鍋」、「桐享喜悅－陶藝對杯」、「恩愛彌堅－手工蠶絲被」、「桐之祝福－喜餅禮盒」。

文觀局長林彥甫表示，桐花婚禮每年開放報名時都呈現秒殺的情況，所以請新人們務必把握報名的時間；五月的苗栗桐花盛開，是春遊的最佳時節，縣府及各鄉鎮也陸續規畫了桐花祭系列活動，邀請全國到苗栗旅遊，沉浸在幸福花海之中，感受客庄多元文化特色。

2023苗栗桐花婚禮將於3月24日上午9時至3月28日開放網路報名，限量36對，其中，16對全國組、20對苗栗組，額滿為止；同時3月 24日至3月28日亦將開放花童徵選，徵求3對「桐花寶寶」在婚禮當天帶領新人進場，也象徵愛的傳承，入選的花童可獲得精緻好禮；相關活動辦法可上2023苗栗客家桐花婚禮官方網站查詢。

文化觀光局今天在縣府大廳說明活動內容，縣長鍾東錦、立委徐志榮服務處秘書長張勝祥、縣議員鄭碧玉、徐功凡、廖秀紅、曾美露、孫素娥、邱毓興、陳碧華、許櫻萍、三義鄉長呂明忠等人共同啟動這項活動，歡迎佳偶們踴躍報名參加，共結連理。