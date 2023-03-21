女職員穿短裙上班真的不妥嗎？一名女網友表示，她因為天氣熱穿短裙上班，結果有一票大媽同事覺得無法接受，在背地裡狂酸：「就是個ㄏㄧㄠ底的」、「我女兒穿這樣，我一定一巴掌打下去」，貼文曝光後，意外引發眾網友怒火，還要這些大媽同事別多管閒事。

「穿短裙是礙到妳了？」原PO在《匿名公社》火大發文，表示最近天氣變熱，她開始穿短裙上班，沒想到卻不斷聽到一群婆媽同事碎唸，「公司男生這麼多，啊妳裙子這麼短不好看啦」、「如果我女兒穿這樣，我一定一巴掌打下去」、「看她穿成這樣就是個ㄏ一ㄠ底的」、「裙子這麼短還在司機面前派單，實在有夠難看」。

原PO不解，自己的工作性質大多都在辦公室處理文書，穿短裙並不會有什麼影響，而原PO也說，婆媽同事們只敢在背後講人閒話，認為她們年事已高、身材走樣，不敢穿短裙才會眼紅，直說：「我就年輕漂亮、身材又好，而且也敢穿，是礙到妳們了嗎，好險妳不是我媽，否則看到我一櫃短裙，心臟病穩發」。

貼文一出，有不少網友力挺原PO，留言怒罵大媽：「還真的是管很寬呢」、「勸大媽最好別多管閒事」、「直接回她關妳屁事，妳穿那麼醜我都沒講話了」、「我年近半百一樣穿短裙耶，她們沒保養和運動喔」、「她們上年紀沒身材，就算穿一樣，可能是吐一地了」。另外，也有人說：「到底是穿多短的裙子？沒圖沒真相」、「要不…穿個比基尼氣死這些大嬸」。