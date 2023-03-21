警方表示，跨境詐騙案件只要在黃金48小時內，仍有機會追回被騙款項。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

BEC商業電子郵件、假交友及假投資等詐騙手法，歹徒經常要求被害人匯款至境外帳號，待被害人驚覺被騙時，款項已遭轉走無法追回。針對跨境詐騙案件，刑事局指出，只要在黃金48小時內完成2步驟，追回贓款還是有機會。

刑事局除持續提高打擊詐欺力道外，針對被害人將款項匯出海外的財損部分，由國際刑警科自去年3月1日起，每日依165境外帳戶警示清冊，調閱案件卷資進行檢視，針對匯款至國外帳戶部分，循相關管道通報帳戶所在地國家執法單位協處，向收款當地國請求追回攔阻凍結詐欺款項，並協調返還事宜，以減少被害人損失。

國際科統計，自專案開始以來至今年3月1日止，已辦理境外詐欺帳戶攔阻案計150件，經通報美國、英國、澳洲、日本、新加坡、葡萄牙等國家，計成功攔阻凍結13案，款項金額總計美金244萬8136元，折合台幣約7486萬元，成果豐碩。並分析涉境外詐欺的案類主要仍以BEC商業電子郵件詐欺、假交友詐欺及投資詐欺3類為主。

北市一家銷售紐澳冷凍、冷藏肉品商，去年底因在澳州的採購部門疑似遭駭客入侵，歹徒冒用該採購部門的電子郵件寄信給總公司會計單位，稱原收款的澳盛銀行因故無法收款，需變更收款帳戶，總公司業務人員一時不察，錯誤匯款美金8萬元，後因採購部門聯繫表示未收到款項，始驚覺遭詐。當事人發現遭詐後，短時間內立即向警方報案，並依據警方指示即刻向匯款銀行提出退匯申請，國際科於接獲境外帳戶警示清冊後，立即通報駐澳洲警察聯絡官洽澳方協處，順利攔阻該筆款項並成功退款。

警方表示，追回被騙款項首重時效，因跨國匯款涉及中轉銀行等程序，轉帳行政作業完成約需2至3天，若把握時效在款項尚未抵達收款銀行前完成攔阻動作，將大幅提昇追回贓款機會，建議民眾發現遭詐騙後，要立即報案，可撥打165反詐騙電話或上165全民反詐騙網站完成通報手續，再備妥相關事證、匯款水單至鄰近警局完成報案，以節省時效。第二步驟務必盡快向匯款銀行申請退匯，以利取回詐欺款項，防止詐團得逞。