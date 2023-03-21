SOGO百貨復興館即日起至4月9日舉辦「時尚寰旅歐洲周」，集結館內各大歐系品牌，推出眾多歐風精品，包含奢華珠寶、名品服飾、居家美學逸品、頂級香氛、歐式料理等。3月30日至4月9日祭出好康優惠「4%金喜刷回饋無上限」，刷指定信用卡於復興館單日消費累計滿5000元，可獲SOGO 4%電子抵用券；同時，於指定國際精品滿萬元享4%回饋。此外，HERMES、LOUIS VUITTON、CHANEL則享滿3萬元贈500元電子抵用券。

SOGO復興館Traveler Station BRIC'S Bellagio拉鍊拉桿箱27吋，特價1萬5800元。（SOGO提供）

SOGO復興館Huatian花甜繽紛胖卡龍，原價900～960元盒，特價買5送1。（SOGO提供）

另SOGO歐洲周同時推出歐洲美食市集，復興館9F中庭於3月28日至4月9日，特別邀請14個快閃櫃，包括6個新登場品牌，帶來多款道地的歐式美食甜點，如馬卡龍、德國豬腳、土耳其果乾、法國黑巧克力、酥粒夾心莎布蕾等，推薦Huatian花甜繽紛胖卡龍，特價買5送1。活動期間天天祭出消費來店禮，於9F市集當日單筆滿500元，或餐廳單筆滿1000元，即可兌當天活動小禮。