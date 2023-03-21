中共「直9」反潛直升機本月14、17、18、20日現身台灣東部空域，空軍前副司令張延廷表示，除顯示該區域有共艦停駐，也凸顯共軍作戰能力增強，目的就是要透過反潛立體作戰訓練調查戰場，並扼守巴士海峽，牽制美軍。

國防部今天公布，自昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機10架次、共艦2艘次。（國防部提供）

國防部今天公布，自昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機10架次、共艦2艘次，持續在台海周邊活動，國軍已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲受訪時表示，因直9反潛機是艦載直升機，可確認共艦滿常態性地在東南方出沒，不排除是為了戰場經營，意即熟悉該區域的水文，了解海底地形、水流狀況、流速等。

揭仲說，共軍目標就是要突破第一島鏈，所以在第一島鏈演練已成為常態性，更別提若要武力犯台，陸方海空軍就要在第一時間突破第一島鏈，占領台灣以東的戰術位置。因此台灣東部海域已經變成中共海空軍重要的訓練區，共軍才會常態式的巡弋、訓練，以便反潛作戰或相關水面作戰。

揭仲也提及，中共這段時間在台灣周邊出動無人機的頻率很多，而且都不同型號，這代表中共在東南海一定有新的無人機單位成軍或服役，所以才會頻繁訓練，也不排除會跟機艦聯合演訓。

張延廷受訪時則指出，直9現蹤東南空域，顯現共軍作戰能力增強，搭配飛彈護衛艦在花東外海訓練，便可執行反潛、海上偵察的任務。他說，中共現在強調的是海空協同作戰，飛彈護衛艦之所以常態出沒花東外海，是因為花東為我國縱深作戰最重要的基地，花蓮有佳山、台東有石子山、屏東有九鵬，同時還有大武山、中央山脈、海岸山脈做屏障。

張延廷表示，台灣西部所有基地都沒有山洞機庫，全數都在花東，因此中共活動範圍才會變大，將重點放在花東外海。他說明，中共對台灣的戰法為「西部用火箭砲」，因為衛士3型火箭砲、PHL-03自行火箭炮就可以打到西部所有的軍事設施，而東部就要靠作戰艦、艇艦、航母、轟-6K轟炸機，形成戰略包圍。

張延廷進一步指出，巴士海峽跟宮古海峽是共軍出第一島鏈最重要的兩個出口，宮古海峽有美日安保鎮守，但巴士海峽只能靠我國嚴防，因此美國才會要我國做八艘柴電潛艦並支援技術。

張延廷強調，美國RC-135偵察機、EP-3偵察機、P-8A反潛機也都會從巴士海峽進入南海，巴士海峽的重要性可見一斑，但中共已經掌握美國的節奏跟特性，飛彈護衛艦才會在此出沒，並和直9一同進行反潛立體作戰訓練，因為護衛艦反潛面積較小，只有「點」的範圍，但直9是「面」，能反潛也能針對海域搜索，有效作戰半徑為200公里，也就是可以掌握12萬平方公里的區域 。

張延廷提及，中共要出第一島鏈得先水下掃蕩，因中共核動力攻擊潛艦093A、093B都須通過巴士海峽，才會非常重視東南空域，戰略重點也從西南轉向東南，以求對台形成鉗形包圍。而共軍不只是部署飛彈護衛艦，情報偵察艦也在附近活動，因我國對空飛彈、反艦飛彈都在屏東九鵬基地試射，中共想藉此掌握終端高度、速度等關鍵數據。

張延廷提醒，中共在這方面非常積極，而這部分也是學美軍，先把戰場情蒐、戰場經營做好，未來若兩岸開戰，就能先馳得點。