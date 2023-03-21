桃園市復興區羅浮溫泉2021年底才開幕，為配合溫泉管線及泡腳池修復工程，將於4月1日暫停營業；另大溪慈湖也進行大規模優化工程，分階段封閉慈湖紀念雕塑公園、蔣公陵寢及慈湖遊客中心等，地方憂心2項工程集中在同一時段封閉，勢必影響北橫沿線觀光量能，要求觀光旅遊局調整施工期程，勿讓桃園觀光發展降溫。

觀旅局表示，桃園市風景區管理處辦理羅浮溫泉池區環境、溫泉儲槽保溫及加熱循環設備改善、台7線溫泉取供管線佈設及既有泡腳池修復工程等，羅浮溫泉休園預估為期半年，評估施工期間進入夏季，對遊客影響較小，而遊客中心仍持續開放提供服務。

觀旅局也說，除了慈湖園區、羅浮溫泉因工程封園外，台7線沿線仍有兩蔣陵寢、石門水庫、角板山、東眼山、小烏來風景區、溪口台地、拉拉山遊憩區等景點，自5月起將陸續舉辦5月桃、北橫探險節及拉拉山水蜜桃季等活動，民眾前往北橫仍可規畫豐富的行程。

市議員陳治文指出，台七線2項重要的觀光建設整修工期為期半年以上且同時進行，恐影響北橫沿線整體觀光量能，觀旅局應儘速提出配套方案或調整施工期程，且市府也要加快當地交通建設腳步，在發展觀光同時勿讓交通阻塞變成另一項問題。

市議員李柏坊認為，慈湖園區許多設施老舊，羅浮溫泉以目前的設備來看也尚未達到完善溫泉區的標準，在後疫情時代要迎接更多旅客，各項修復及優化工程都是為了提升旅遊品質有其必要，雖然施工需要一段時間，像是大溪仍有新興景點中庄吊橋、山豬湖生態親水園區等，也歡迎遊客多多造訪。