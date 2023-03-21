苗栗縣苑裡高中今年共41位普通班應屆生申請大學繁星，錄取38人，錄取率高達93％。（苑裡高中提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苑裡高中今年共41位普通班應屆生申請大學繁星，錄取38人，錄取率高達93％，連續多年均維持在超高錄取率。其中，學生陳冠廷、葉璧銓，都因家人生病，經常得獨立自主或陪病，但他們仍奮發向學，分別成功錄取暨南大學資管系、國立聯合大學光工程學系。

陳冠廷國中教育會考以1A4B成績直升苑裡高中，其母親因健康問題，領有重度身心障礙手冊，但他不曾怨天尤人，顧好課業之餘也經常協助分擔家事，在學校更被導師周兆敏形容他是「讓人不用擔心的孩子」，這次他也透過繁星錄取暨南大學資管系。

另位，以4B成績直升的葉璧銓，父親因病，時常進出醫院開刀、住院，而母親視力不佳，因此照顧父親的責任常常落在他身上，但他樂觀孝順，從不抱怨，反而在照顧父親時，將書本帶到醫院，趁著空檔努力自學，今年大學繁星也順利錄取國立聯合大學光電工程學系。

還有從小便立定志向當老師的劉維真，也利用特殊選才錄取了國立台中教育大學語教系。在高中３年除了課業，也努力培養多元能力，參加全國語文競賽，榮獲全國特優的佳績，也前往南投，為小學生說故事，培養小學生閱讀的好習慣。

同樣她也參與醫院服務志工，耐心地為年長者服務，多才多藝的她，還擔任熱舞社副社長，多次參與校內外演出，培養不怯場的膽識。積極、認真的的態度，也讓她當選全校模範生。