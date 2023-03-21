大陸國家主席習近平正在莫斯科進行國事訪問，與俄羅斯總統普丁的會見反映出熱烈友好的氣氛，讓外界質疑大陸在俄烏戰爭的立場是否中立，及是否與烏克蘭總統澤倫斯基會見。大陸外交部21日表示，中方立場歸結為一句話，就是「勸和促談」，並與各方保持溝通。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人汪文斌21日主持例行記者會。他表示，「烏克蘭危機」爆發以來，習近平主席提出4個應該、4個共同、3點思考，為緩和局勢，推動政治解決危機指明了正確方向。

大陸國家主席習近平是否與烏克蘭總統澤倫斯基會見？大陸外交部21日表示，中方立場歸結為一句話，就是「勸和促談」，並與各方保持溝通。（資料照片／翻攝自大陸外交部網站）

汪文斌進一步指出，前不久，中方又發布了關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁等12條原則。中方立場歸結為一句話，就是勸和促談。中方將繼續秉持客觀公正立場，與國際社會一道，為「烏克蘭危機」的政治解決發揮建設性作用。

「關於你提到的第二個問題，我們在『烏克蘭問題』上的立場是一貫明確的，中方與各方保持著溝通」，汪文斌說。

此外，日本首相岸田文雄今日訪問烏克蘭，將會見澤倫斯基。汪文斌回應稱，國際社會應堅持勸和促談的正確方向，為政治解決「烏克蘭危機」創造條件。我們希望日方多做有利於局勢降溫的事，而不是相反。