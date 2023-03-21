林景吾今到縣長室接受縣長張麗善加油打氣，在眾人呼聲中現場露一手。（周麗蘭攝）

林景吾將代表台灣參加法國街舞決賽，由左至右為林景吾、縣長張麗善、雲林縣體育會街舞委員會主委廖偉晴議員。（周麗蘭攝）

縣長張麗善、雲林縣體育會街舞委員會主委廖偉晴議員今（21日）都頒贈紅包給林景吾，為他的法國決賽之行加油打氣。（周麗蘭攝）

雲林縣30歲街舞高手林景吾擅長結合節奏與抒情舞姿，上周取得代表台灣到法國決賽資格，縣長張麗善21日贈紅包打氣。2024年奧運首次把街舞（霹靂舞）納入比賽項目，林景吾目前積極準備國手的積分賽，此行也是他的奧運見習之行。

「2023年天下舞道會」賽事15日在嘉義市舉行，法國資格賽選拔是從青年組、成年組各選出1人，習舞15年的林景吾勇奪成人組冠軍。

自國二開始自學街舞的林景吾，緣起於不愛念書，但街舞卻刺激他繼續求學，碩士論文是推廣街舞的策略。他表示，沒想到會因為跳舞而唸碩士，「跳舞改變我的一生」，希望政府能支持街舞，他會持續分享給需要的人。

林景吾目前在中正大學推廣教育中心擔任承辦員，並開課教導街舞，目前積極準備一年舉辦4次的奧運積分賽。

教練古慶瑀說，街舞音樂是即興，DJ放什麼音樂，舞者結合基礎與對音樂的感知，要立刻做出回應，林景吾能夠脫穎而出，取得台灣代表權，除了基礎很扎實之外，他的風格和音樂性也強過很多人。

林景吾表示，從小聽很多不同音樂，並不限定跳哪一種風格，每一種音樂都去練習看看，他個人偏向保有舞蹈風格，因喜歡聽抒情音樂，所以會強烈的動作中加入柔美的線條，除了呈現節奏，還有柔美的層次。

縣長張麗善、雲林縣體育會街舞委員會主委廖偉晴議員今（21日）都頒贈紅包給林景吾，為他的法國決賽之行加油打氣。

張麗善表示，喜愛街舞的孩子很多，去年縣府和雲林縣體育會街舞委員會首度舉辦「雲林國際街舞盛典」賽事，第一次舉辦就吸引超過400位好手競技，規模堪稱國際級。

她說，為培育更多優秀街舞人才，並響應2024年巴黎奧運，雲林縣承辦2025年全國運動會，也把「霹靂舞」納入正式競賽項目，鼓勵年輕舞者勇敢朝夢想前進。

廖偉晴表示，街舞委員會是在張麗善縣長大力支持下成立，感謝古慶瑀教練的用心，這次林景吾能代表雲林縣去法國參賽是一件非常不容易的事情，希望雲林選手挑戰2024巴黎奧運。