本次金融知識講座以簡明易懂的方式介紹ESG及ESG相關投資商品的優勢與特色，以及永續投資對企業永續發展的重要性，讓年輕學子們提前對ESG永續投資有基礎認識與了解。

近年來ESG風潮席捲全球，投資人越發關注ESG永續概念，並逐漸認同ESG因子與企業長期成長潛力有緊密相關性；依台北大學企業永續發展研究中心去年11月公布的台灣永續投資調查結果，發現國內永續投資資產總額20.3兆元，較前年調查統計的17.6兆元，成長15％，由此可知，企業投資決策納入ESG因素及風險分析如公司治理、淨零減碳、氣候變遷風險等已蔚為趨勢，永續投資成為各企業積極投入的經營方向。

兆豐證券積極推廣金融知識教育，不僅持續與台灣金融研訓院合作舉辦大專院校金融知識講座，並規畫各種主題講座，如投資理財實務案例分享、風險觀念及近來最夯的「ESG投資與綠色金融」，內容以活潑輕鬆及淺顯易懂的方式將金融理財知識生活化。

兆豐證券今年更進一步首次舉辦明日之星計畫，提供大學四年級學生為期3至4個月實習計畫，期間安排一系列專業課程及實務見習，協助學生將學科專業與實務結合，以增加軟實力及實務應用之能力，並協助學生未來順利與職場接軌。