蘋果方面的高層代表指出，從21日開始Apple Pay在韓國就可以使用，使用者可在便利商店、樂天百貨等不同超市，以及部分咖啡廳用Apple Pay。同時，若人在海外也可使用此行動支付服務。

2014年在美國首次推出此無線付費功能的蘋果，與現代汽車集團旗下的當地信用卡公司現代信用卡（Hyundai Card）合作，獨家享有為期一年的合約。現代信用卡公司表示，21日早上就有約17萬人去申請Apple Pay。

根據統計，Apple Pay是全球第2大數位支付系統，2021年交易量超過6兆美元，僅次於Visa的10兆美元。Apple Pay在許多國家都可用，包括美國、英國、中國大陸以及日本。

在Apple Pay尚未登陸韓國之前，行動支付的市場一直都是由三星電子的Samsung Pay所把持。資料平台Mobile Index指出，三星智慧手機2021年在韓國市占率高達72%，Samsung Pay理所當然就是韓國最常用的金融服務App，截至2022上半年，用戶數在1480萬左右。