民進黨立委初選正如火如荼展開，據傳前新北市議員何博文預計投入淡水立法委員初選，而原本預計會投入立委初選的前立委呂孫綾今早突然投下震撼彈，表示不會參加這次的立委初選，種種舉動如同替何博文鋪路，而地方上也早有風傳，認為何博文來淡水「八九不離十」。

何博文原為新北市第四選舉區板橋區的市議員，不過他在2022年宣布不競選連任市議員，轉而交棒服務處主任黃淑君，當時就傳他可能想更上一層樓，競選立法委員，不過由於板橋區的兩名立委分別為同黨的張宏陸以及羅致政，因此他到底會在哪裡選也成關注焦點。

起初外界關注他可能在板橋或是自己的政治起點淡水投入立委選戰，不過何博文始終不鬆口，最後也傳出三重也是可能參選的地點；記者今(21)日致電何博文，他對此相當低調，僅強調將在明(22)日早上在台北市台大校友會館舉辦記者會說明。

不過地方上早已風傳何博文來淡水參選立委「八九不離十」，地方兩大家族鄭、呂兩家也獲民進黨整合；淡水立委參選人熱門人選呂孫綾今(21)早宣布「不會投入2024年民進黨立委初選及明年立委選舉」，將全力協助民進黨主席賴清德參選2024總統，並支持民進黨所推出的立委候選人。

另一位熱門人選新北市議員、民進黨議會黨團總召鄭宇恩也表示，自己今年擔任黨團總召一職身負重擔，再加上剛成為人母，因此決定留在議會監督市政，不會投入立法委員初選。