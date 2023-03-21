我中美洲友邦宏都拉斯外長雷伊納（Eduardo Enrique Reina）向當地媒體表示，已正式照會我國駐宏都拉斯大使張俊菲，將解除雙邊邦交。對此外交部駁斥該篇報導，外交部指出，宏方至今未向我國遞交任何有關中止外交關係的正式官方文書，外交部仍持續關注中、宏兩國的接觸情形。

卡蕬楚14日透過推特宣布，已指示尋求與中國建交的消息後，美國國務院隨即派出負責美洲事務的總統特別顧問陶德（Chris Dodd）於17日至21日訪問巴拿馬與宏都拉斯。宏都拉斯總統府今天也在推特發布宏方與美方會晤訊息。

根據當地媒體近日報導，雷伊納稱，他在14日當天已聯繫中國駐哥斯大黎加大使湯恒，還在等進一步的協商，並已正式照會我國駐宏都拉斯大使張俊菲，將解除雙邊邦交。

外交部表示，該篇報導所述並非事實，宏方至今未向我國遞交任何有關中止外交關係的正式官方文書，外交部仍持續關注中、宏兩國的接觸情形。

至於雷伊納表示，我方目前已改向中國友邦厄瓜多採購白蝦一事，實係因宏國白蝦出口商報價高於市場價格，此係市場機制決定，我方亦曾協助宏方拓銷。至於宏方擬尋求對中國輸出白蝦，我國也提醒宏政府注意，宏國各類產品在面對國際市場機制的運作下，在中國勢將面對更大的競爭壓力。

外交部再次強調，我國自宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2022年1月上任以來，即依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，我國願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾，我方與宏方的溝通努力從未間斷。

外交部指出，我方對宏方的提洽自始至終均積極回應，並本於最大善意在能力範圍內表達協助宏都拉斯的誠意。外交部對於兩國關係出現警訊，迄今仍盡最大努力維持邦誼，絕不會與中國進行金錢競逐。