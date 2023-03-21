高雄小港區今日下午發生小貨車、水泥預拌車碰撞車禍，28歲林姓男子開小貨車行經東林路、永春街口時，與水泥預拌車發生碰撞，小貨車左車頭、車門凹陷變形，林男一度受困在駕駛座中。警消獲報到場，使用破壞器材救援，林男頭部遭擋風玻璃劃傷流血，送醫救治所幸無大礙。雙方無酒駕，因現場為無號誌路口，初步研判雙方未注意前方路況，詳細原因待釐清。

高雄小港區發生小貨車、水泥預拌車碰撞車禍，小貨車駕駛頭部遭檔風玻璃劃傷流血，因車頭變形一度受困駕駛座。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今日下午2時許，林男開著小貨車行經東林路口，此時37歲吳姓男子開著水泥預拌車從東林路左轉轉進永春街，雙方發生碰撞，小貨車左車頭、車門凹陷變形以及擋風玻璃破裂，林男因此無法自行脫困，受困在駕駛座中。

高雄小港區發生小貨車、水泥預拌車碰撞車禍，小貨車駕駛頭部遭檔風玻璃劃傷流血，因車頭變形一度受困駕駛座。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

小港分局警消獲報立即到場，消防人員使用破壞工具協助林男脫困，林男救出後，因擋風玻璃破裂，頭部有遭劃傷流血，立即送往小港醫院救治，所幸無大礙；吳男則有胸悶的情況。

因現場為無號誌路口，警方對雙方實施酒測，均無酒駕，初步研判雙方未注意車前狀況，詳細原因仍待後續釐清。