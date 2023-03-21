百萬YouTuber Joeman（九妹）先前曾開箱某科技大老家的豪宅，截至目前已吸引超過800萬次觀看，熱愛研究房地產的他，近日宣布推出「超實用買房秘技」線上課程，課程原價12800元、早鳥價優惠3980元，截至目前已經有2300人預購，銷售額突破910萬元。

Joeman發布影片，宣布和35線上賞屋的Ted合作，推出房地產線上課程，包括線上看房、各種數據篩選、約房仲看房、破解買房話術、如何議價，到實際下斡旋、驗屋細節，甚至在交屋之後的風水課程、專業講師包括結構技師、工程師甚至是會計師等人士的建議，都涵蓋在課程範圍內。

Joeman提到，這堂房地產線上課程無論是租屋或買屋都可以學到很多知識，房產達人Ted會分析他這20年來從土地開發一路做到代銷、驗屋與裝潢等的經驗，他作為主持人則會分享自己這十年是如何從房地產小白一路懵懵懂懂體會到台灣房地產的特性。

實際查看課程頁面，截至今（21）日下午4點，課程上線2天，已經有2300人預購，募資進度突破4600%，原價12800元，以目前早鳥價為3980元計算，銷售額已超過910萬元。

近年YouTuber開設線上課程成為風潮，像是愛莉莎莎的「自媒體經營課程」，在預購期間就賣破2.6萬人，以平均促銷價3680元推估，該課程目前所創造的營業額將近億元。