兆豐金控今日舉行法說會，外界關心股利政策，兆豐金表示，可用於發放股利的金額，受到獲利衰退以及股債評價損失等影響，可能比往年減少，不過歷年累積的保留盈餘金額還是相當大，必要時候會動用這部份來穩定股利，目前股利政策還在研議，來照顧投資人的權益以及大股東財政部的權益。原則上與過去相比，不至於有太大的變動。

外界關心兆豐金今年是否有增資、以及股利政策，兆豐金回應，會評估子公司的資本結構、資金需求及業務發展適時規劃現金增資相關事宜。

針對近期美國矽谷銀行(SVB)風暴，兆豐銀啟動投資面、同業交易方面以及授信方面的三大風控措施。兆豐銀行強調，該行並沒有SVB與第一共和銀行的相關曝險；也沒有3月初黑石集團所爆發的商業不動產抵押證券，其他的曝險也都繳息還本正常。

兆豐銀本身的資產負債也與SVB很大的不同，存放款的客群、到期日等經營策略，以及台幣的利率市場也未出現倒掛情形，流動性沒有什麼問題。不過兆豐銀也注意到SVB的外溢效果、及造成系統性風險增加施。

三方面的加強風控措施中有關投資方面，將降低買債的額度，以及提高債券最低的信用評等，不且依據IFRS9的分類原則持續執行停損機制。

同業交易方面，關注對於拆放同業交易對手的外部評等，例如The Banker雜誌資訊的狀況予以合理的拆借額度、限制期間，並依據信用評等升級；衍生性商品依當期曝險額度與潛在曝險額風險權數核算風險額度，並且逐日計算評價損益；除外部的信用評等外，也會監控同業央行票據互換(CBS)以及股價變動的變化情形。

另外，授信方面也注意到部分金融業的危險訊號，例如規模較小的銀行淨利差有收窄的情況，綜合損益出現虧損或者存款結構不佳、流動性不足等問題，並針對營運資金來源於此的新創公司授信加以關注和觀察後續影響。

至於瑞士信貸被瑞銀收購，合併細節目前監管機構監督，AT1債券全數減記，兆豐銀持有的瑞信有價證券皆是優先順位債券，至2022年底止瑞信吸收損失能力991億瑞士法郎，也就是說吸收損失能力耗盡之後，優先順位債券才有減損風險。

至於財富管理引入標的也非這次減記的標的，並去年10月開始也主動暫停相關銀行的標的。