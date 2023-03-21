蔡英文總統將於29日啟程訪問瓜地馬拉等中美洲友邦，並在美國紐約和洛杉磯過境，據傳將與美國眾議院議長麥卡錫會面。大陸外交部21日表示，堅決反對任何形式的美台官方往來，中方已就此向美方提出嚴正交涉，呼籲美方停止虛化、掏空一個中國原則。

環球網報導，大陸外交部發言人汪文斌說，我們堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義任何理由訪美，堅決反對美方違反一個中國原則，與台灣當局進行任何形式的接觸，中方已就此向美方提出嚴正交涉。

汪文斌說，台灣當局領導人「過境」是假、謀求突破，宣揚台獨是真。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人做出的不支持台獨，不支持「兩個中國」或「一中一台」的承諾落到實處，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則。

汪文斌說，我們再次正告台灣當局，台獨沒有出路，任何幻想勾連外部勢力謀獨挑釁的企圖，都注定以失敗告終。中方將堅定捍衛國家主權和領土完整。