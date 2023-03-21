在「神全」林益全、陳鴻文等資深球星離隊的情況下，富邦悍將今年團薪較去年稍降，也是富邦集團入主以來的第一次。不過領隊林華韋表示，球隊發展到了要換血的時刻，團薪下降也很正常，隊長范國宸加薪16萬為全隊之最，與曾峻岳、戴培峰均獲得複數年約。

林華韋表示，由於部分球員的薪水尚未敲定，整體團薪究竟調降多少百分比，目前無法說出一個數字。不過表現好的球員仍獲加薪肯定，比如范國宸去年表現有目共睹，又肩負隊長重任，因此加薪最多。

而年僅23歲的捕手戴培峰也獲得複數年約，林華韋表示，球團認為戴的表現可以延續好幾年，因此嘗試用兩年合約跟他談，成績達到門檻才能自動履行第2年合約，戴培峰本人也樂意挑戰。

戴培峰則透露第2年約的門檻為出賽次數，也就是去年在中職例行賽蹲了100場的他，今年仍要蹲好蹲滿。不過戴培峰也說，去年為了達成最年輕單季蹲百場紀錄，球季尾聲表現其實有下滑，希望今年改善這個問題，因為自己表現好而獲得教練青睞，自然達到續約門檻。