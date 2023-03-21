37歲美女主播陳家頤2019年嫁給愛情長跑8年的主播老公王李中彥，2021年剖腹產下一寶貝兒子，今（21日）她突發文認了「是的，我被家暴了」，並曬出眼窩瘀青照，立刻引起網友熱議。

陳家頤今發文寫下：「是的，我被家暴了⋯從沒想過與你相約來世的人，會是對你下重手的那一個」，並附上眼窩淤青照，表示雖然蓋了厚重遮瑕，但仍遮不住，幸好髮型師聰明的用瀏海擋一下，「也謝謝這幾天化妝師，花了很多時間遮蓋紅腫瘀青，還因為怕弄疼我 手法溫柔又細膩」。

而其實對她下重手的不是老公李中彥，而是寶貝兒子，「特此警告上輩子的小情人，玻璃奶瓶砸到真的很痛，由於小半獸人聽不懂人話，短期內應無教化可能，是不是該建請從重量刑，以杜絕喝奶喝到睡著手滑之歪風」。

對此，網友也紛紛留言「睡覺都亂撞比較可怕」、「小心一點，小孩子都很頑皮，砸到人都很痛」、「看不出來，還是美美的」、「小娃兒有這麼大的手勁」，還有人表示「我認真了」，讓她也忍不住笑回「結果看到一篇廢文」。