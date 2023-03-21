數據科技時代到來，momo每月達1,380萬不重複訪客數，集結站內流量數據擘劃「momo智慧電商地圖」，為助供應商經營管理一臂之力，momo「SCM供應商管理系統」持續升級，除了與採用服務的供應商共享數據分析，助其強化存貨控制、掌握最佳商品推出、行銷活動的時效；並進一步規劃momo站內「搜尋關鍵字」廣告行銷渠道，提升搜尋商品的曝光度，為供應商增加與消費者接觸的機會。

在會員經營上，為提供更貼近消費者喜好與需求的服務，momo優化「CDP客戶圖像標籤系統」，透過大數據持續升級分類範疇，以更精確地提供會員最適化的溝通訊息及商品推薦，升級以客為核心的購物體驗。

momo短鏈物流佈局亦持續借重數據力，2023年momo預計物流中心/主倉/衛星倉新增至63座，同時藉由導入AI運算優化「倉儲管理」挑品配置、銷量預測、轉運補貨，提升整體倉儲之作業效率。同時透過數據科技強化momo「TMS運輸管理系統」，有效提升物流路徑規劃、即時路況建議等物流效能，進而精準預估訂單到貨時間，讓消費者時刻掌握包裹物流旅程。

此外，momo為實踐「台灣ESG綠色電商NO.1」，於2022年提交SBTi(科學減量基礎倡議)中期、長期減碳目標及行動方案，為加速轉動綠色循環經濟，今年momo將建立「循環包裝生態圈」，攜手消費者轉動三大綠色永續行動力，首先投入綠色消費客群經營，識別出關注環保議題的客群，加速推動綠色循環行動腳程；同時持續拓展循環包材回收通路，帶給消費者更便利的舉手投遞做環保管道；momo也將規劃循環包材回收鼓勵行動，並積極朝向淨零碳排，今年亦將導入ISO 14067(碳足跡)及申請碳標籤，讓消費者瞭解在momo平台上購買每件商品服務之碳排放量，攜手消費者一同加速轉動綠色循環經濟。